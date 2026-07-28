Мосавтодор восстановил работу 7 светофоров в 6 округах Московской области

Специалисты Мосавтодора вернули к работе семь светофоров в городах и малых населенных пунктах Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Ремонт затронул светофоры в городском округе Солнечногорск: на дороге в деревне Курилово и на улице Набережной в окружном центре. Также специалисты восстановили работу светофоров на улице Декабристов в Ногинске, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Ленина в Лобне. В городском округе Красногорск на Волоколамском шоссе в поселке городского типа Нахабино и в городском округе Воскресенск на дороге в деревне Степанщино тоже заработали отремонтированные светофоры.

В Мосавтодоре добавили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров. Эти элементы напрямую влияют на комфорт и безопасность участников движения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Мосавтодора в MAX.