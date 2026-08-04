Мосавтодор восстановил линии освещения вдоль дорог в 13 округах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели работы по восстановлению линий наружного освещения вдоль региональных дорог в 13 округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ремонтные мероприятия коснулись восьми городов. Теперь безопаснее стало на Бисеровском шоссе в Балашихе, на улице Заводская в Ивантеевке, на Лихачевском проспекте и улице Московская в Долгопрудном. Также работы провели на Западном объезде города Сергиев Посад, на улице Погодина в Наро-Фоминске, на Тимоновском шоссе в Солнечногорске и на 49-м километре Каширского шоссе в Домодедово. Уличное освещение восстановили в микрорайоне Львовский и на улице Московская в Подольске.

Не обошли вниманием и малые населенные пункты. Ремонт провели в деревне Клементьево Можайского городского округа, в селе Дединово Луховицкого городского округа, в поселке Шувое городского округа Егорьевск, в деревне Субботино городского округа Воскресенск и в деревне Манушкино городского округа Чехов.

Специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть, уделяя особое внимание состоянию дорог, тротуаров, остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров.

Подробнее о состоянии дорог и транспорта в Подмосковье можно узнать на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.