Мосавтодор восстановил линии освещения на 15 региональных дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора завершили работы по восстановлению линий освещения на пятнадцати региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Подмосковья, сообщили в Минтрансе региона.

Для повышения комфорта и безопасности водителей и пешеходов были проведены работы на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улицах Индустриальной и Школьной в микрорайоне Климовск в Подольске и на улице Ахмет-хан Султана в Жуковском.

Кроме того, ремонтные работы затронули проспект Победы, улицы Чайковского и Колхозную, а также 89-й километр Каширского шоссе в Ступине и Ратехинское шоссе в Звенигороде.

Освещению уделили внимание и на дорогах в деревне Назимиха городского округа Щелково, в поселке городского типа Тучково Рузского округа и в поселке Часцы Одинцовского округа. В городском округе Люберцы работы прошли на улице Жуковского в деревне Пехорка и на дороге в поселке городского типа Красково.

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