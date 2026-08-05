Мосавтодор восстановил дорожные знаки в 12 округах Подмосковья

За неделю специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» провели работы по восстановлению и ремонту дорожных знаков в двенадцати округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожные знаки привели в нормативное состояние в следующих местах: * на улице Белопесоцкая и в селе Старая Ситня в городском округе Ступино; * на улице Переяслав-Хмельницкого в Можайске; * на улице Пушкинская в Дмитрове; * на улице Хлебозаводская в Ивантеевке; * на улице Селезнева в Мытищах; * на проспекте Мира во Фрязине; * в поселке Новая Ольховка в Наро-Фоминском городском округе; * на улицах Дугина и Праволинейная в Жуковском; * в поселке городского типа Обухово в Богородском городском округе; * в поселке Жилино и на Пятницком шоссе в городском округе Солнечногорск; * на улице Железнодорожная в Кубинке; * в деревне Ново в городском округе Щелково.

Отсутствие или повреждение дорожных знаков создает опасность для автомобилистов, затрудняя правильную оценку дорожной ситуации и повышая риск аварий. Специалисты «Мосавтодора» оперативно реагируют на необходимость ремонта и замены деформированных знаков.

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