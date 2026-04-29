Мосавтодор восстановил дорожные знаки на 31 дороге Подмосковья

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора обновили поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 31 региональной дороге в 17 муниципальных и городских округах, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Знаки были восстановлены в различных городах региона, включая Балашиху, Дмитров, Жуковский, Истру, Можайск, Лосино-Петровский, Подольск и Сергиев Посад. В частности, работы проведены на Ярославском, Московском и Новоугличском шоссе, проспекте Красной Армии и улице Вифанской в Сергиевом Посаде.

В Орехово-Зуевском округе специалисты привели в порядок знаки на улицах Крупской, Гагарина и Шатурском шоссе. В городском округе Серпухов — на Московском и Борисовском шоссе, а также на улице Заречной в деревне Мещериново и на улице Окской в деревне Лукьяново.

Кроме того, ремонт дорожных знаков проведен в Воскресенске, Красногорске, Пушкинском, Рузском и Раменском округах.

