«Мосавтодор» устранит последствия урагана «Эдгар» в Воскресенске

Сотрудники «Мосавтодора» до сих пор устраняют последствия обрушившегося на Москву и Подмосковье в конце июня урагана «Эдгар». К примеру, в Воскресенеске им предстоит сделать выборочную рубку пострадавших деревьев.

Ураган с мегаливнем и порывами ветра до 22 метров в секунду заблокировал дорогу между поселками Хорлово и Фосфоритный. Чтобы расчистить проезд и возобновить движение машин, в июне понадобилось около двух часов, однако последствия бури дорожные службы устраняют до сих пор.

Специалисты «Мосавтодора» на этом участке ликвидируют не только упавшие, но и нависающие над проезжей частью деревья.

«Было убрано в районе 20 деревьев. Задействованы три бригады, два погрузчика, четыре самосвала. На данном участке есть еще потенциально опасные деревья, мы их убираем», — прокомментировал дорожный мастер Воскресенского отделения «Мосавтодора» Максим Шереметьев.

Всего ураган «Эдгар» повалил 38 гектаров леса в Хорловском лесничестве — такого масштаба бедствия местные сотрудники «Мособллеса» не помнят за всю свою жизнь.

«Сейчас мы будем замерять масштабы бедствия, сколько пострадало деревьев. Здесь будет выборочная рубка. Единичные поваленные деревья будут убираться, надеюсь, что оставшиеся возобновят рост», — сказал старший участковый Хорловского лесничества Виноградовского филиала «Мособллеса» Николай Гражданцев.

Чтобы оперативно очистить лесной массив, лесничие совместно с лесопатологами определяют границы повреждений. По словам специалистов, сейчас главная задача — замерить площадь, составить схему и определить количество поврежденных деревьев.