Мосавтодор убрал незаконную рекламу и граффити с дорог Подмосковья

Специалисты Мосавтодора завершили работы по очистке дорожных объектов от несанкционированной рекламы и вандальных надписей в нескольких округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Граффити ликвидировали на остановочных павильонах в Домодедове, Люберцах и Подольске. В частности, были приведены в порядок остановки на 46-м километре Каширского шоссе и в поселке Сосновый Бор.

Павильоны очистили от несанкционированной рекламы в Истре, Воскресенске, Лосино-Петровском, Щелково и Богородском округе.

Знаки также привели в нормативное состояние. Рекламу убрали со знаков в Балашихе и Фрязине, а от граффити очистили знаки в Сергиевом Посаде.