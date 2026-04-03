Мосавтодор убрал рекламу и вандальные надписи еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора активно проводят обследования региональной сети дорог в Московской области. За прошедшую неделю они устранили несанкционированную рекламу и вандальные надписи на объектах дорожной инфраструктуры в девяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, были очищены от вандальных надписей знаки на проспекте Кирова в городе Коломне и остановочные павильоны на улице Карла Маркса в поселке Красково городского округа Люберцы, на улице Коммунистической в городе Можайске и на улице Мира в городе Красногорске.

Рекламные объявления убрали со знаков на улице Гагарина в городе Жуковском, а также с автобусных павильонов в разных населенных пунктах, включая город Фрязино, деревни Граворново, Духанино, Никольское и поселок Октябрьский городского округа Истра, село Софьино Раменского округа, а также на улице Ленина в селе Кудиново и в деревне Старые Псарьки Богородского округа.

