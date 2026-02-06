Мосавтодор расчистит от снега дороги в Подольске

В ближайшие дни «Мосавтодор» очистит от снега дорогу возле школы № 21 в Подольске. С такой просьбой к представителям организации обратилась председатель СНТ «ЭМС Метрополитена» Оксана Прусенок.

Заместитель начальника регионального управления автомобильных дорог 4 ГБУ «Мосавтодор» Татьяна Ласточкина сообщила, что до 31 января в микрорайоне Силикатная будут расчищены Дорога Подольск–Быково и улица Быковскую. Также освободят от снега подходы к пешеходному переходу и тротуары.

На встрече обсуждались и другие вопросы, например, о порядке расчетов за услугу вывоза мусора, состоянии деревьев над проводами и ремонте подъездных дорог к СНТ.