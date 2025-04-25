«Мосавтодор» привел в порядок улицы и дорожные объекты в Ленинском округе

Компания «Мосавтодор» уделяет особое внимание состоянию дорог, тротуаров, а также инфраструктуре. В рамках плана дорожники провели уборку и отремонтировали объекты на региональных дорогах Ленинского округа. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В целях безопасности специалисты привели в порядок знаки и ограждения на улице Газовиков в поселке Развилка, а также искусственную дорожную неровность и светофор на проектируемом проезде № 5538.
Кроме того, работники убрали Ленинскую улицу в селе Беседы, проектируемый проезд № 5539 в поселке Развилка, дороги в ТЛПХ Вереск-Б и деревне Слобода.
В Минтрансе региона передают, что «Мосавтодор» проводит восстановительные и уборочные работы регулярно. Отслеживается их выполнение через специализированную систему планирования.
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