Мосавтодор пригласил на работу дорожных специалистов. В организации открыты вакансии водителей грузового и грузопассажирского транспорта, комбинированных дорожных машин и погрузчиков, а также трактористов.

Компания специализируется на ремонте и содержании более 14,5 тысячи километров дорог и тысячи искусственных сооружений в Подмосковье.

«Мы предлагаем официальное трудоустройство в бюджетном учреждении с более чем 80-летней историей, а также стабильную заработную плату, надбавку за выслугу лет, оплачиваемые отпуска и больничные, а также дополнительные дни отпуска для прохождения ежегодного медицинского обследования», — сказали в Мосавтодоре.

Сотрудники компании регулярно проходят программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. За привлечение на работу коллег можно получить премию от 10 тысяч рублей на каждого соискателя.

Всего в структуру Мосавтодора входят девять региональных управлений автодорог и 26 производственных комплексов, где трудятся порядка четырех тысяч человек.

Узнать больше о вакансиях можно на сайте организации, а также по телефону Управления по работе с персоналом 8 (495) 287-37-97 (доб. 1813), 8-925-259-29-94.