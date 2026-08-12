Мосавтодор отремонтировал поврежденные остановки еще в 11 округах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных павильонов остановок общественного транспорта на региональных дорогах в 11 округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для повышения комфорта пассажиров работы провели в нескольких городских округах. Например, на улице Первомайской в Ивантеевке, на проспекте Юных Ленинцев в Подольске и на улице Жуковского в Луховицах.

В малых населенных пунктах ремонт павильонов затронул улицу Новослободскую в деревне Пуршево городского округа Балашиха, дороги в деревне Лужки и поселке совхоза Сафоновский Раменского городского округа, село Марфино городского округа Мытищи, деревню Клементьево Можайского городского округа, село Бояркино городского округа Коломна, поселок городского типа Хорлово городского округа Воскресенск, поселок Новосиньково Дмитровского городского округа и поселок городского типа Вербилки Талдомского городского округа.

Специалисты еженедельно проводят обследование дорожной сети, уделяя особое внимание состоянию дорог, тротуаров, остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений. При обнаружении повреждений они своевременно проводят ремонт.

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