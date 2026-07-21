Мосавтодор отремонтировал поврежденные дорожные знаки в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора провели ремонт выцветших, поврежденных или отсутствующих дорожных знаков на 17 региональных дорогах в Подмосковье. Работы были выполнены в семи городах и девяти малых населенных пунктах в 12 округах.

Так, в Павлово-Посадском округе отремонтировали знаки на улице Большой Покровской в окружном центре и на улице Новой в деревне Кузнецы. В Мытищах ремонт дорожных знаков провели на Олимпийском проспекте, а также на улице Совхозной в деревне Пирогово и на Осташковском шоссе в деревне Бородино.

Работы также провели на городских улицах: Вишняковском шоссе в Балашихе, улицах Горького и Гагарина в Жуковском, Красноармейском шоссе в Красноармейске, улице Пролетарской в Серпухове, проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в Подольске.

В малых населенных пунктах привели в нормативное состояние знаки на улице Магистральной в селе Покровское Рузского округа, на улице Заводской в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, на улице Ивановской в деревне Ивановка городского округа Воскресенск и на Проектируемом проезде № 5538 в поселке Развилка Ленинского округа.

Обследование региональных дорог специалисты Мосавтодора проводят регулярно, чтобы поддерживать покрытие и элементы инфраструктуры в нормативном состоянии.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).