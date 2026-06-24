Мосавтодор отремонтировал остановки в десяти округах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных павильонов, скамеек и урн на остановках общественного транспорта на региональных дорогах в десяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, ремонтные работы были проведены на следующих остановках: - «СТОА» на Ярославском шоссе в Пушкинском округе; - «Лобаново» в селе Лобаново городского округа Домодедово; - «Школа №1» в городе Ногинске Богородского округа; - «4-й Березовый проезд» в сельском поселении Развилка Ленинского округа; - «Широкая улица» на Осташковском шоссе городского округа Мытищи; - «Универсам» на улице Полевой в городе Фрязино; - «Озерское шоссе-1» на Озерском шоссе в городе Коломне; - «Микрорайон Восточный» в поселке Тучково Рузского округа; - «Станция Поварово» в поселке Поварово городского округа Солнечногорск; - «Большая Городня» в деревне Большая Городня городского округа Серпухов.

В Минтрансе добавили, что специалисты Мосавтодора в рамках летнего содержания дорог каждую неделю обследуют региональную сеть, выявляя дефекты покрытия и поврежденные элементы инфраструктуры, после чего проводят их ремонт.

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