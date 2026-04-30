Мосавтодор отремонтировал ограждения на дорогах еще в 7 округах Подмосковья

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонтные работы на тросовых, перильных и металлических барьерных ограждениях в семи муниципальных и городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы по ремонту ограждений преимущественно проводились в черте городов: в Балашихе — на улице Центральной в микрорайоне Кучино и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка; в Дзержинском — на улице Томилинской; в Долгопрудном — на проспекте Ракетостроителей; в Озерах — на улице Ленина; в Домодедове — на проспекте Академика Туполева и на 56-м километре Каширского шоссе.

Кроме того, ремонтные работы были проведены на улице Институтской в поселке городского типа Нахабино городского округа Красногорск и на 89-м километре Каширского шоссе городского округа Ступино.

В ведомстве пояснили, что ограждения устанавливают для обеспечения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения монтируют на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения используют для разделения транспортных потоков, а барьерные — для снижения вероятности съездов с дороги.