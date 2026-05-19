Мосавтодор отремонтировал линии освещения на 12 дорогах Подмосковья

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт линий наружного освещения на 12 региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Восстановили работоспособность линий освещения в трех городах: в Ивантеевке на улицах Кирова и Дзержинского, в Реутове на улице Транспортной, а также в Балашихе на улице Линейной в микрорайоне Купавна, на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыкова и на улице Пригородной в микрорайоне Саввино.

Кроме того, отремонтировали освещение в шести малых населенных пунктах: в деревне Колодкино Рузского округа на улице Верейской, в деревне Большие Парфенки Можайского округа на улице Центральной, в поселке городского типа Красково Люберецкого городского округа на улице Карла Маркса, в поселке городского типа Путилково Красногорского городского округа на Путилковском шоссе, а также на дорогах в селе Иудино Сергиево-Посадского городского округа и в селе Радовицы Егорьевского муниципального округа.

В ведомстве подчеркнули, что еженедельно проводится обследование региональной дорожной сети. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).