Мосавтодор отремонтировал дорожные знаки еще на 20 дорогах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных дорожных знаков и заменили отсутствующие на 20 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья. Это часть летних работ по обеспечению комфортного и безопасного движения, сообщили в Минтрансе региона.

Наибольший объем работ был выполнен в городском округе Коломна. Дорожные знаки отремонтировали на Пирочинском шоссе в Пирочах, на улице Свердлова в Озерах, на Малинском шоссе в Коломне и на Песковском шоссе в Радужном.

В городском округе Солнечногорск дорожники привели в порядок знаки на улице Староандреевской в поселке городского типа Андреевка и на улицах Вертлинской и Набережной в самом Солнечногорске.

Ремонт знаков также провели в Реутове на улице Транспортной, в Павловском Посаде на улице Большой Покровской, в Жуковском на улице Гагарина и в Истре на улице Шнырева.

В малых населенных пунктах знаки починили в поселке городского типа Ильинском Раменского округа, в деревне Шаликово Можайского округа, в селе Атепцево Наро-Фоминского округа и в других местах.