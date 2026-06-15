Дороги еще 10 округов Подмосковья очистили от незаконной рекламы и граффити

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора устранили незаконно размещенную рекламу и вандальные надписи на остановках и дорожных знаках на десяти региональных дорогах в восьми городских и муниципальных округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по очистке были проведены на Егорьевском шоссе в деревне Осеченки Раменского округа, на улице Заводской в Ивантеевке и на 47-м километре Каширского шоссе в Домодедове. В Солнечногорске в поселке городского типа Голубое была очищена от рекламы остановка общественного транспорта.

Кроме того, специалисты привели в порядок дорожные знаки, удалив с них рекламные объявления. Это было сделано на проспекте Красной Армии и улице Вифанской в Сергиевом Посаде, на улице Московской во Фрязине. От граффити очистили знаки на улице Аэропортовской в Лобне, в квартале Свистуха в Химках и на проспекте Мира во Фрязине.

В ведомстве подчеркнули, что регулярные обследования региональной сети необходимы для поддержания дорог, остановок, знаков, светофоров, ограждений и других элементов инфраструктуры в нормативном состоянии, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.