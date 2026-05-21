Мосавтодор очистил региональные дороги Подмосковья от граффити и незаконной рекламы

Специалисты Мосавтодора привели в порядок элементы дорожной инфраструктуры на 12 региональных трассах в девяти округах Московской области. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Вандальные надписи исчезли с остановочных павильонов на улице Первомайской в Ивантеевке, на улице Стрелецкой в Кашире и на улице Вертолетной в микрорайоне Зенино в Люберцах. Незаконную рекламу убрали с остановок вблизи садового товарищества «Форум» Талдомского округа, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово городского округа Мытищи и на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково.

Кроме того, специалисты очистили от граффити и рекламы дорожные знаки на улицах Московской и Полевой и проспекте Мира во Фрязине, на улице Центральной в микрорайоне Кучино в Балашихе, на улице Железнодорожной в Красногорске и на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде.

