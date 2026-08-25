Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 7 округах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора провели уборку на 11 региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Они очистили остановочные павильоны, опоры дорожных знаков и светофоров от граффити и несанкционированной рекламы.

В Балашихе убрали рекламу с светофора на улице Центральной в микрорайоне Кучино, а на Разинском шоссе в Никольско-Архангельском микрорайоне с остановочного павильона устранили граффити. В городе Пушкино надписи убрали с остановки на улице Октябрьской и с дорожных знаков на улице Крыловской в микрорайоне Клязьма.

В Одинцовском округе очистили остановочные павильоны в поселке городского типа Заречье от граффити, а на Можайском шоссе в поселке Часцы — от незаконной рекламы. В поселке городского типа Красково в Люберцах убрали вандальные надписи с дорожных знаков на улице Чехова.

В Сергиевом Посаде от граффити очистили остановку на проспекте Красной Армии и знаки на улице Вифанской. Незаконную рекламу убрали с павильона на улице Фабричной в деревне Гребнево городского округа Щелково, а на светофоре на проспекте Мира во Фрязине также устранили рекламу.