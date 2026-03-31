Мосавтодор обновил дорожные ограждения еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на десяти региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Для повышения безопасности участников дорожного движения монтируются разные типы ограждений. Пешеходные — на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар», — пояснили в ведомстве.

Работы по обновлению ограждений были выполнены в шести городах: на улице Ново-Никольской в Красногорске, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице М. К. Тихонравова в Королеве, улице Хлебозаводской в Ивантеевке, проспекте Мира во Фрязине и на Дзержинском шоссе у микрорайона Ковровый в Котельниках.

Кроме того, ремонт затронул малые населенные пункты, такие как село Рождествено Рузского округа и село Михалево городского округа Воскресенск.

В Минтрансе подчеркнули, что контроль за состоянием дорожных конструкций проводится регулярно, и при выявлении дефектов специалисты Мосавтодора оперативно их устраняют.