Остановки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт остановочных павильонов в десяти округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Павильоны восстановили в следующих городах:
- на проспекте Юных Ленинцев в Подольске;
- на улице Московской в Можайске;
- на Советском проспекте в Ивантеевке;
- на улице Гражданской в Дедовске;
- на проспекте Мира во Фрязине;
- на улице Комсомольской в Красногорске;
- на Лихачевском проспекте в Долгопрудном.
Также ремонтные работы затронули три остановки в малых населенных пунктах:
- на улице Центральной в деревне Афанасово городского округа Мытищи;
- на дорогах в селе Игумново городского округа Серпухов;
- в селе Иудино Сергиево-Посадского округа.
В ведомстве подчеркнули, что для поддержания региональных дорог и элементов инфраструктуры в нормативном состоянии специалисты проводят регулярные обследования сети. При выявлении повреждений дорожных объектов специалисты оперативно проводят их ремонт.