Мосавтодор начал генеральную уборку дорог Подмосковья после зимы

С наступлением теплой погоды специалисты Мосавтодора начали генеральную уборку региональных дорог Московской области после зимнего периода. Работы продлятся до 1 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в уборке задействовано около 900 единиц техники, включая поливомоечные машины, тракторы и самосвалы.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что дорожные службы продолжают мониторить погодные условия: по прогнозам в регион еще придут заморозки. «На этот случай для противогололедной обработки у нас дежурит спецтехника», — добавил он.

В рамках первого цикла определены первоочередные задачи: мойка и покраска остановок, очистка и мойка тротуаров и дорог, мойка ограждений и шумозащитных экранов, а также уборка смета и мусора вдоль дорог. Кроме того, запланированы нанесение линейной разметки и обновление разметки на пешеходных переходах.

Также важная часть работ после зимнего периода — это ремонт ям и дефектов покрытия на дорогах и тротуарах, а также ремонт элементов инфраструктуры: знаков, ограждений, светофоров, линий освещения, искусственных неровностей и остановочных павильонов.

Для контроля качества проведенных работ используется специализированная система СКПДИ, в которой все фиксируется с геометками и фотоматериалами.

