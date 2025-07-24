Морская смена для 320 детей открылась в лагере «Родина» в Подольске

Торжественное открытие новой смены в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» началось с традиционного построения и сдачи рапортов командирами отрядов. 320 детей распределены по 11 отрядам.

Морская тематика стала лейтмотивом смены, поэтому каждый отряд придумал тематическое название, а вожатые подготовили творческий номер с танцами с самодельными медузами.

Директор лагеря выступила перед воспитанниками с приветственным словом. Кульминацией церемонии стало поднятие флагов под звуки гимна России.

«Отдыхаю в лагере уже тринадцатый раз. В первой смене был в оздоровительном отряде, а сейчас в футбольном. Занимаюсь футболом и пожарно-прикладным спортом. В лагере у нас ежедневные тренировки по две в день. Наш отряд мы назвали „Спортивная волна“ в соответствии с морской тематикой», — рассказал воспитанник 11-го футбольного отряда Владислав Красовитов.

Ребят ждут творческие мастерские по созданию костюмов из подручных материалов, конкурсы и вечерние представления. Традиционный конкурс «Мисс и Мистер лагеря» в этой смене получит название «Русалка и Тритон лагеря».