Морозовский хор выступил с пасхальным концертом в Ногинске

Первый Пасхальный концерт хора при храме пророка Захарии прошел в последний день Пасхальной недели в Богородском округе. По благословению митрополита Московского и всея Руси Корнилия в стенах Дома-музея звучали знаменные песнопения Морозовского хора.

Мероприятие прошло впервые за многие десятилетия. Вел концерт регент при храме пророка Захарии и преподобномученицы Евдокии Сергей Овчаров. Столь величественные песнопения дом Арсения Морозова не слышал более ста лет. Звучали знаменные распевы, праздничные пасхальные духовные произведения.

Среди гостей были дарители, историки, священник храма пророка Захарии и преподобномученицы Евдокии отец Сергий, потомок потомственной почетной гражданки, московской купчихи Пелагеи Миловановой Антон Медин, прихожане храма пророка Захарии, участники ногинского литобъединения «Лира».

Перед началом мероприятия для слушателей был проведен небольшой исторический и культурологический экскурс.

При непосредственном участии Арсения Морозова был создан певческий коллектив, который еще при его жизни стал называться Морозовский хор.

Также участники встречи вспомнили, что в этом году исполняется 115 лет со дня памяти последнего регента Морозовского хора Павла Цветкова, чья могила до сих пор сохранилась на Глуховском кладбище. Совсем недавно стараниями коллектива Дома-музея там был установлен крест, рядом с сохранившимся памятником.

Перед началом концерта для аудитории озвучили расшифровку и растолкование песнопений. Особенностью данных распевов является то, что они звучали в унисон.

Гости поблагодарили организаторов за такой чудесный музыкальный подарок.