Мороженое раздадут посетителям парков в Химках ко Дню защиты детей

Летние сладости будут раздавать 31 мая в сквере «Юбилейный» в 15:45, а 1 июня с 12:00 — в парках имени Толстого и Величко, а также в «Подрезково» и «Экоберег». Получить бесплатное мороженое и попкорн в парке «Дубки» можно будет 1 июня в 13:00.

Напомним, что в преддверии Дня защиты детей в Химках запланированы масштабные фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы. Праздничная программа охватит все микрорайоны округа.