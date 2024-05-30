Мороженое раздадут посетителям парков в Химках ко Дню защиты детей

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Юные жители городского округа Химки смогут угостится бесплатным мороженым. Акция пройдет в парках округа пройдет в преддверии Дня защиты детей.

Летние сладости будут раздавать 31 мая в сквере «Юбилейный» в 15:45, а 1 июня с 12:00 — в парках имени Толстого и Величко, а также в «Подрезково» и «Экоберег». Получить бесплатное мороженое и попкорн в парке «Дубки» можно будет 1 июня в 13:00.

Напомним, что в преддверии Дня защиты детей в Химках запланированы масштабные фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы. Праздничная программа охватит все микрорайоны округа.

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