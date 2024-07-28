Моряки и военные возложили цветы к бюсту Горшкова в День ВМФ в Коломне

Сегодня в Коломне проходит День Военно-Морского флота. Открытие празднования прошло у бюста Героя Советского Союза Сергея Горшкова. Моряки и военные отдали честь выдающемуся военноначальнику и возложили цветы.

Ветераны Военно-Морского флота, представители предприятий округа, воины Коломенского гарнизона и общественники приняли участие в торжественном возложении цветов к бюсту адмирала флота, Героя Советского Союза Сергея Горшкова.

«Человек, который сделал советский флот великим, — наш легендарный земляк, дважды Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков всегда будет являться ярким примером для подражания! В сквере, который носит его имя, мы сегодня встречаем День Военно-Морского флота. Этот прославленный военачальник участвовал во многих морских сражениях Великой Отечественной войны, почти 30 лет командовал Военно-Морским флотом СССР. Он всегда прославлял и искренне любил Коломну», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Адмирал Сергей Горшков — основатель российского современного Военно-Морского флота. Его идеи и принципы лежат в основе развития ВМФ. Практики успешно применяются по сей день. Моряки и военные почтили память и выразили благодарность Сергею Георгиевичу за мощь и обороноспособность страны на море.

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