Мособлизбирком подвел итоги первого дня выборов в Советы депутатов Подмосковья
В первый день выборов в Советы депутатов городских и муниципальных округов Подмосковья явка избирателей составила 14,35%. Данные актуальны на 20:00, сообщили в Мособлизбиркоме.
Проголосовать за кандидатов очно пришли 10,05% населения региона. Поучаствовать дистанционно предпочли 71,73%.
Напомним, выборы продлятся еще два дня. Голосование проходит в Балашихе, Дмитрове, Лыткарине, Луховицах, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязине и Шатуре.
Для жителей работает 593 избирательных участка.