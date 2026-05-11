Монумент воинской доблести и трудовому подвигу открыли в Наро-Фоминске

В преддверии 81-й годовщины победы в центре Наро-Фоминска торжественно открыли монумент «Город — воин и труженик» , символизирующий воинскую доблесть защитников города и его промышленное прошлое в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника приурочено к столетию города, которое жители отпразднуют в конце мая.

Авторы монумента — скульптор Мария Новоселова и художник-монументалист Геннадий Новоселов, отец и дочь, работающие в тандеме. Их произведения уже украшают несколько памятных и культурных мест Наро-Фоминска и рабочего поселка Селятино.

Скульптура представляет собой четырехсторонний постамент с барельефами, на которых изображены исторические вехи со дня присвоения статуса города Наро-Фоминску в 1926 году, его военный и трудовой путь вплоть до современного облика.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что название монумента отражает судьбу города и людей, которые вместе ковали победу. Идея скульптуры, по словам авторов, родилась практически сразу.