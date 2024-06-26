Монумент павшим в боях за Отечество установили в Подольске

На Лемешовском кладбище в Подольске открыли монумент «Вечная память всем павшим в боях за Отечество». Его посвятили погибшим бойцам СВО.

Церемония открытия мемориала началась с минуты молчания. Рота почетного караула прошла парадным строем по Аллее Героев. Семьи и родственники бойцов спецоперации, ветераны и жители пришли почтить память погибших. Военнослужащие торжественно возложили к монументу венок, а жители — цветы.

«Подольск был и остается городом настоящих героев. Тому свидетельство — наши памятники и мемориалы. Сегодня мы открываем еще одно место, которое со временем станет местом, куда будут приходить наши горожане, чтобы отдать почести защитникам», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Памятник сделан в виде фигуры ангела, который возносит воина к Богу. Кажется, будто монумент парит в воздухе. Автор памятника — Илья Дюков. Он стал победителем многих международных выставок и конкурсов. Его работа — символ скорби по ушедшим и гордости за их подвиг.