Монумент павшим в боях героям благоустроят в Подольске

Асфальтирование площадок и установку лавочек проведут у монумента «Вечная память всем павшим в боях за Отечество» в Подольске. Также благоустроительные работы организуют на местных кладбищах.

Так, на кладбище «Лемешово» установят скамейки и проведут ландшафтные работы. Также здесь заасфальтируют площадки.

От грязи очистят памятники на территории братских воинских захоронений и мемориальных сооружений на кладбище «Красная горка — 1» и «Климовское-2». Также их окрасят, отштукатурят стены, отшлифуют гранитное покрытие в мемориальной зоне, отремонтируют или заменят тротуарную плитку.

Кроме того, рабочие приведут в порядок тротуары и бордюры около воинских захоронений, постригут кустарники.

«Особое внимание уделяем всем воинским захоронениям. Приводим в порядок памятники, восстанавливаем надписи, обновляем покрытие. Все плановые мероприятия будут завершены ко Дню Победы», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.