Монумент павшим односельчанам обновили в деревне Бурцево под Наро-Фоминском

На четырех мемориальных досках высечены 76 фамилий местных жителей, погибших в годы той страшной войны. Монумент и мартиролог в деревне Бурцево в их честь были открыты в мае 1980-го года. С той поры памятник не обновлялся, и реконструкция была очень необходима.

«Приводили в порядок как сами мемориальные доски, так и все внешнее благоустройство, начиная с полировки металлической стелы, которая вновь в этом году заблестела, и заканчивая твердым покрытием, которое тоже обновили», — рассказал директор компании-подрядчика Александр Заволожин.