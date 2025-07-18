Монумент павшим односельчанам обновили в деревне Бурцево под Наро-Фоминском
Торжественное мероприятие, посвященное памяти односельчан, павших в годы Великой Отечественной войны, состоялось у приведенного в порядок мемориала. Участники возложили к памятнику красные гвоздики, прозвучал воинский салют.
На четырех мемориальных досках высечены 76 фамилий местных жителей, погибших в годы той страшной войны. Монумент и мартиролог в деревне Бурцево в их честь были открыты в мае 1980-го года. С той поры памятник не обновлялся, и реконструкция была очень необходима.
«Приводили в порядок как сами мемориальные доски, так и все внешнее благоустройство, начиная с полировки металлической стелы, которая вновь в этом году заблестела, и заканчивая твердым покрытием, которое тоже обновили», — рассказал директор компании-подрядчика Александр Заволожин.
В ходе реставрационных работ были отремонтированы стела, цветник, гранитные плиты и постамент, уложена новая брусчатка, а также подведено точечное освещение.
Мемориальный комплекс — не просто основной памятник деревни, но и место проведения памятных митингов и молебнов.
«Пока мы помним, пока живет память о тех людях, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину во время Великой Отечественной войны, есть будущее у нашей страны и у нашего поколения», — подчеркнула заместитель начальника территориального управления Калининец Наталья Новинская.