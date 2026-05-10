Монумент «Героям битвы под Москвой» отремонтируют в Яхроме до 2029 года

После видеообращения жителей Дмитровского округа по поводу состояния монумента «Героям битвы под Москвой» в Яхроме, в администрации отчитались, что ремонт уже запланирован. Работы на территории площадью 6,5 гектара включены в график.

С 2026 по 2029 год здесь пройдет полноценное восстановление мемориального комплекса: от разработки архитектурно-планировочной концепции до реставрации самой скульптуры солдата.

На монументе проведут работы по сохранению, ремонту и реставрации, благоустроят и озеленят территорию, отремонтируют существующие сети и проложат новые. Установят информационные знаки и указатели, отремонтируют пешеходный спуск с учетом доступа маломобильных граждан, восстановят подпорные стены и мемориальные плиты. Приведут в порядок постамент: снимут старую облицовку, восстановят утраченные плиты, укрепят конструкцию. Также обследуют, очистят и восстановят скульптуру солдата.

На данный момент подготавливается документация для прохождения экспертизы — проверяется достоверность сметной стоимости. В администрации подчеркнули, что восстановление такого объекта требует времени и соблюдения всех процедур, работы идут по графику.