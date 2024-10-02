Монумент «Добрый ангел мира» реконструировали в поселке Деденево

Архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира» реконструировали в Деденеве. Он стал десятым, юбилейным памятником Ангелу мира, установленным в России.

Скульптурная композиция представляет собой колонну высотой 10 метров, увенчанную ангелом. Он стоит на полусфере, символизирующей нашу планету, в его руках голубь — символ мира и надежды.

Строители восстановили дорожки и отремонтировали мост у памятника. Здесь появилось чистое и красивое место для отдыха.

«По поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного были выделены средства для ремонта данной композиции. Мы его выполнили. Были заменены полностью плиты. На композиции привели в порядок дорожки, мостик, гранитные плиты», — прокомментировал первый заместитель директора Центра благоустройства Костинское Сергей Самохин.