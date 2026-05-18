Монтажные работы начали в парке Авиастроителей в Дубне

Благоустройство парка Авиастроителей полным ходом продолжается в наукограде. Демонтаж завершился, и теперь специалисты обновляют инженерные коммуникации.

Работы на объекте идут ежедневно по 12 часов. Часть дорожек по просьбе сотрудников близлежащих предприятий асфальтируют, а на остальных уложат разработанную специально для Дубны плитку — большого формата, противоскользящую и прочную. На стройплощадку уже доставили образцы.

После реконструкции в парке установят дополнительное освещение, более 30 камер системы безопасности, туалетные модули. Кроме того, на территории появится велодорожка, которая станет продолжением той, что идет по улице Центральной, а для подростков сделают скейтплощадку.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что благоустройство парка проводят по нацпроекту при поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в рамках Народной программы «Единой России».

«Все работы будут выполнены в единой концепции с улицей Центральной», — добавил руководитель муниципалитета. Частично благоустройство планируют завершить ко Дню города, который будет отмечаться 24 июля, а весь комплекс работ — к осени.