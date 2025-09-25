Монтаж установок управления освещением завершили в Богородском округе

В рамках модернизации систем наружного освещения в 2025 году на территории Богородского округа проводится установка шкафов управления. Фактически от пяти объектов будут питаться электричество 111 светоточек.

В настоящее время завершен монтаж всех пяти новых установок управления уличным освещением, включая следующие адреса: село Стромынь, улица Кленовая; коттеджный поселок Яхонты Клаб в деревне Жилино; деревне Марьино, улица Лесная, а также село Кудиново, улица Свободная.

Потенциально к этим шкафам можно подключить 1059 светильников. Объекты готовы к эксплуатации существующей сети и обеспечены необходимым оборудованием для перспективных линий.

Главным преимуществом установки таких шкафов является возможность регулирования освещения на основе времени суток и определенных условий внешней среды. Также это высокая надежность работы, автоматическое выявление неисправностей и извещение об аварийных ситуациях, контроль питания наружного освещения, что позволяет более эффективно управлять системами.