Монтаж путепровода начали у станции Черное в Балашихе

Крайне важный транспортный проект: путепровод через горьковское направление железной дороги продолжают строить в Балашихе. Он расположился недалеко от платформы Черное и разгрузит транспортные потоки для более чем 500 тысяч жителей восточного Подмосковья.

Строительство путепровода — часть масштабного проекта по улучшению доступности транспортной инфраструктуры. В него также входят расширение Носовихинского шоссе и реконструкция большого количества дорог в микрорайоне Железнодорожный.

«Для меня, как для жителя микрорайона Заря, и для многих таких как я, очень важен этот переезд. Почему? Потому что всего 15 минут — и город Железнодорожный и другие микрорайоны», — рассказывает житель соседнего района Алексей Дедов.

Новый путь в том числе обеспечит быстрый доступ к крупнейшей областной больнице в Ольгине, которую планируется открыть в 2028-м.

«Длина эстакады составит порядка 308 метров, она будет двухполосной. Строительство стартовало в конце 2025 года и работы сейчас находятся в активной фазе. Строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения», — комментирует депутат Совета депутатов Богородского г. о. Ольга Попова

Путепровод, построенный за счет средств Московской области, был также включен в народную программу. Он позволит ликвидировать многокилометровые пробки на переезде и обеспечит беспрепятственный проезд автотранспорта. На данном этапе все работы идут строго в соответствии с графиком.