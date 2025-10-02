Монтаж пролетов завершили на 3 путепроводах развязки ЦКАД под Дмитровом

Строительство транспортной развязки на пересечении третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги и Дмитровского шоссе ведется по заказу госкомпании «Российские автомобильные дороги». На объекте работают 230 человек и 85 единиц дорожно-строительной техники.

Специалисты установили опоры путепроводов и пролетные строения, а также завершают обустройство дорожного полотна. Параллельно строят четыре съезда и реконструируют автодорогу А-107 «Московское малое кольцо» протяженностью 2,3 километра.

Новая транспортная развязка улучшит доступность прилегающих районов, перераспределит транспортные потоки с автодороги А-107 на ЦКАД и повысит пропускную способность этих магистралей. Кроме того, объект значительно упростит транзитное движение в обход Москвы.

Завершить все работы планируют весной 2026 года.