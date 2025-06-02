Монтаж окон начался в детском саду «Улыбка» в Серпухове

В детском саду «Улыбка», расположенном в поселке Пограничный городского округа Серпухов, активно продолжается капитальный ремонт, который уже выполнен более чем наполовину.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая является частью национального проекта «Семья». Двухэтажное здание детского сада, построенное в 1986 году, занимает площадь около 1925 квадратных метров. На данный момент полностью завершены демонтажные работы старых конструкций. Строители приступили к монтажу новых окон. Параллельно ведутся отделочные работы внутри помещений, продолжаются фасадные и кровельные работы, а также устройство современных инженерных сетей.

В рамках ремонта предусмотрена полная замена всех коммуникаций, включая системы отопления с новыми радиаторами, а также оконных и дверных блоков. Особое внимание уделяется замене сантехнического оборудования. Внутри здания будет выполнена отделка всех помещений, а на крыше — работы по восстановлению и укреплению кровельных конструкций. Входная группа детского сада также будет полностью обновлена, а прилегающая территория благоустроена. Кроме того, предусмотрена модернизация пищеблока, обновление мебели и оборудования. Завершить все ремонтные работы планируется до 1 сентября.