Монтаж оборудования котельной в микрорайоне Лопатинский завершили в Воскресенске

В микрорайоне Лопатинский города Воскресенска подходит к концу строительство современной блочно-модульной котельной. Строительные работы, которые ведет компания «Газпром теплоэнерго МО», находятся на завершающей стадии.

На площадке уже смонтировано основное оборудование, выполнены все необходимые подключения к системам отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения. Также практически завершены работы по подключению к электросетям. В скором времени специалисты приступят к пусконаладочным работам.

Эта новая котельная, обладающая мощностью 11 МВт, призвана значительно повысить надежность и качество теплоснабжения в микрорайоне. После ввода в эксплуатацию она будет обеспечивать теплом порядка 40 объектов, включая 15 многоквартирных домов, восемь социально значимых учреждений и десятки частных домовладений.

Особенностью нового объекта станет его полностью автоматизированная работа.