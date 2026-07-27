Монтаж нового оборудования начали в котельной ПТЭК в Подольске

Это продолжение масштабной модернизации: в 2023 году здесь обновили три котла и установили четвертый. Теперь он возьмет на себя основную нагрузку, а новый станет надежным резервом. Котельную ПТЭК уже объединили в единую сеть с объектами на улицах Гайдара и Победы. Теперь при внештатной ситуации на одной линии тепло пойдет по резервному кольцу. Это гарантирует бесперебойное отопление МКД, социальных объектов и предприятий.

Масштабная подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду на этом не завершается. Мероприятия направлены на то, чтобы заблаговременно обеспечить стабильный температурный режим и комфортные условия проживания для всех жителей муниципалитета.