Монтаж монолитных конструкций завершили в двух домах «Резиденции Сколково» в Одинцове

Строительство жилого комплекса «Резиденции Сколково» продолжается в Заречье Одинцовского округа. Сейчас рабочие завершили монтаж фундамента, а также горизонтальных и вертикальных монолитных конструкций двух зданий.

Рабочие выполнили кладку фасадных стен. Эти два дома, расположенные друг напротив друга, рассчитаны на 471 квартиру и объединены подземным паркингом вместимостью 250 машино-мест. Общая площадь объектов составляет 61 532 квадратных метра. Кроме того, на первых этажах запланировали установку зон отдыха для жильцов.

Стоит отметить, что во внутреннем дворе организуют территорию без автомобилей, предназначенную как для активного, так и для спокойного отдыха. Здесь разместят амфитеатр, навесы и гамаки, теннисные столы, а также детские игровые элементы, рассчитанные на разные возрастные группы.