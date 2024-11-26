Монтаж металлоконструкций завершили на строящемся путепроводе в Апрелевке

При строительстве путепровода в Апрелевке Наро-Фоминского округа завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения, общая масса которых составляет 640 тонн. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Объект возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», движение по нему планируют открыть в 2025 году.

В ведомстве отметили, что параллельно продолжается устройство подпорных стен со стороны Апрелевской улицы и улицы Самохина, а также переустройство инженерных коммуникаций.

Длина путепровода составит около 272 метров, а вся транспортная развязка протянется более чем на километр. По данным министерства, строительство связано с модернизацией железной дороги для запуска МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод соединит части города, обеспечивая безопасный проезд через железнодорожные пути, что улучшит дорожную ситуацию для более чем 36 тысяч жителей Апрелевки и прилегающих поселений.