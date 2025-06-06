Монтаж металлоконструкций завершили на левом пролете дублера Пятницкого шоссе

На левой стороне путепровода в деревню Сабурово дублера Пятницкого шоссе завершили монтаж металлоконструкций. Работы продолжаются на правой части. Об этом передали в подмосковном Минтрансе.

«Общий вес металлоконструкций составит 1,1 тысячи тонн. Кроме этого, ведется бетонирование стоек опор моста через речку Синичку и асфальтирование разворотной петли. Строители переустраивают инженерные коммуникации, строят ливневую канализацию на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дублер протяженностью более пяти километров располагается между поселком Отрадное и выездом из Юрлова. На участке четыре полосы движения.

В ведомстве отметили, что завершение основной части строительства ожидают до конца следующего года. Работы оплачивает регион, поэтому проезд на участке сделают бесплатным.

Дорога позволит сократить время поездки на 20-30 минут и снизит нагрузку «старого» направления Пятницкого шоссе. Кроме того, нормализует транспортную ситуацию в ближайших округах: Красногорске и Химках.

В Минтрансе МО добавили, что в рамках проекта также построят кольцевую развязку, разворотную петлю, несколько путепроводов и мост через реку. Для жителей оборудуют пешеходные переходы, велодорожки и остановки.