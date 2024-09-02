Монтаж мемориальной стелы в парке Победы в Пущине завершат осенью

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В парке Победы в Пущине подходят к завершению работы по установке мемориальной стелы. Подрядчик установил все три яруса сооружения, а в верхней части идет монтаж звезды.

Завершат работы установкой эмблемы, символизирующей единство трех основных родов войск: сухопутных, авиации и военно-морского флота. Высота стелы Победы составит 18 метров.

Проект включает в себя современное освещение, а вечный огонь в основании стелы будет газифицирован, чтобы гореть в память о павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Подрядчик также активно проводит благоустроительные работы на всей территории парка. Завершена укладка плиточного покрытия на центральной аллее, обустроены тротуарная сеть и пешеходные дорожки. На верхней площадке уже выложена плитка, а рабочие восстанавливают клумбы.

На смотровой площадке продолжается укладка брусчатки. В рамках обновления территории планируется модернизация освещения, устройство газона, установка камер видеонаблюдения и новых лавочек.

Все работы должны быть завершены осенью этого года, что позволит создать единый стиль для парка Победы и сделать его более комфортным для посетителей.

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