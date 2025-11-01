Монтаж мемориала «Город-воин, город-труженик» стартовал в Наро-Фоминске

В округе начался один из ключевых этапов создания мемориального комплекса «Город-воин, город-труженик». После подготовки участка и формирования котлована, строители приступили к монтажу фундамента — прочного основания, которое будет нести на себе восьмиметровую бронзовую композицию.

«Это не просто строительные работы, а закладка краеугольного камня в монумент, призванный стать вечным символом стойкости и созидания. Будущий памятник займет центральное и стратегически важное место в городском пространстве — на круговом перекрестке, где сходятся ключевые транспортные артерии: улица Маршала Жукова, улица Калинина и площадь Свободы», — сообщили в администрации округа.

Согласно планам, установка монумента ожидается до весны 2026 года. Композиция будет символичной, состоящей из двух основных смысловых частей, которые олицетворяют главные ипостаси Наро-Фоминска: солдата-освободителя, отстоявшего Родину в суровые годы испытаний, и рабочего-созидателя.

Четыре барельефа представят ключевые вехи в истории Наро-Фоминска: довоенный городской пейзаж, героическая оборона города, торжественное награждение 1976 года и современный образ Никольского храма. Параллельно с основными строительными работами по фундаменту, активно ведется монтаж инженерных коммуникаций.