Монтаж лифта начали в кардиоотделении Наро-Фоминской больницы

Все подготовительные работы завершены: портал расширен, старые конструкции демонтированы. Оборудование для лифта изготовлено на Серпуховском заводе и доставлено на объект.

Помимо основного грузопассажирского лифта в отделении установят еще два технических подъемника.

Два профильных заместителя главы округа Наталья Трофимова и Евгений Мелентьев провели на месте рабочее совещание с подрядчиками. Они отметили, что главная задача на 22 января — обеспечить здание достаточной электроэнергией для бесперебойной и безопасной работы медицинской техники и лифтов.

После капитального ремонта историческое здание полностью обновилось — от фундамента до кровли. Однако дореволюционный внешний вид решили сохранить. Были отреставрированы кирпичные стены, карнизы, колонны и арочные окна. Открыть отделение планируют в первой половине 2026 года.