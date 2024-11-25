Монтаж катка в парке «Взлет» начался в Домодедове

Этой зимой парк «Взлет» в городском округе Домодедово удивит гостей катком необычной формы. Вместо стандартной круглой площадки здесь появится извилистая ледяная дорожка длиной около 200 метров.

Чтобы создать праздничное настроение, в парке установят фотозону с тремя яркими снеговиками. Каток украсят новогодними огнями, а веселая музыка добавит атмосферы праздника. После катания гости смогут отдохнуть и согреться у костра в уютной зоне отдыха, где также будет работать кафе. Для удобства посетителей будет организован прокат коньков.

Монтаж катка планируют завершить в течение недели, а заливку льда начнут, как только установятся подходящие погодные условия. По прогнозам синоптиков, устойчивые морозы в Домодедово ожидаются ближе к середине декабря.

В округе функционируют три парка и два лесопарка, и в каждом из них зимой будут организованы развлечения. Катки откроются в парках «Елочки», «Взлет» и «Константиновский».

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