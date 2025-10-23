Монтаж катка начали в районе Левобережье в Дубне

Специалисты приступили к обустройству катка с искусственным льдом на стадионе «Волна» в Дубне. Его создадут в рамках губернаторской программы.

Рабочие уже собрали пункт проката, помещение для оборудования и кассу. Далее они приступят к монтажу бортов и раскладке холодовых матов.

Всего в этом году в Дубне впервые для жителей будут работать пять катков. В Левобережье обустроят сразу две такие площадки.

«Хоккей — популярная в Дубне игра. Жители просили восстановить хоккейную коробку, которая долгие годы здесь была, но пришла в негодность. В этом году историческая площадка возвращается, как и зимние тренировки наших жителей. При этом хоккейную коробку сделали больше, чем она была до этого», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Тем временем в правобережье продолжаются работы по монтажу катка. Скоро здесь тоже начнут собирать борты.