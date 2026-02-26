Монтаж каркаса здания мировых судей в Истре близится к завершению

В городе Истра на улице ЭХ Большевик строители продолжают работы по возведению здания для мировых судей. Специалисты подрядной организации устанавливают металлические опоры на фундамент и закрепляют балки перекрытий. На площадке активно трудится бригада монтажников и работает автокран.

По словам начальника участка Виталия Кутияна, готовность металлоконструкций уже достигла 90%. Завершить монтаж каркаса планируют 4 марта. После этого подрядчик приступит к следующему этапу — закрытию теплового контура здания. Это включает в себя монтаж стен из сэндвич-панелей и установку кровли.

Полное завершение строительства и благоустройство прилегающей территории запланированы на первый квартал 2027 года. Новое здание мировых судей будет одноэтажным, его общая площадь составит более 700 квадратных метров. На прилегающей территории обустроят парковку и зону отдыха.

Строительство ведется по государственной программе Московской области и финансируется из регионального бюджета.